- Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat, joi, ca autoritatile israeliene au informat cu privire la disparitia a inca unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel. Pana in prezent, patru persoane cu cetatenie israeliano-romana au murit si doua sunt date…

- Publicația Jerusalem Post a facut publica o filmare din data de 7 octombrie, cand membrii organizației Hamas au atacat civilii din Israel. Filmarea ii arata pe teroriști in momentul in care blocheaza drumurile langa Re’im, locul unde a avut loc masacrul asupra participanților la concertul in aer liber.…

- Tanara cu origini romanești a fost printre cei peste 260 de oameni uciși de „Festivalul Groazei” de gruparea militara Hamas. Bruna Valeanu, in varsta de 24 de ani, a fost nascuta in Brazilia și locuia cu familia in Israel. 10.000 de persoane au condus-o joi pe ultimul sau drum. Amor al projimo ❤️Para…

- O tanara din Israel a supravietuit atacului teroristilor Hamas de la festivalul din Re’im, la granita cu Fasia Gaza, stand ascunsa timp de șapte ore sub cadavrele celor omorați. Lee Sasi se afla, sambata dimineata, alaturi de prietenii sai, dar si de alte cateva mii de tineri, la festivalul „Nature…

- Aproape 600 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza…

- Conflictul militar din Israel și din Fașia Gaza a generat efecte imediate pe piețele internaționale de capital – creșterea prețului petrolului, scaderea indicilor bursieri și aprecierea aurului și a dolarului american. Aceste consecințe au impact direct și asupra economiilor din Europa, inclusiv a Romaniei,…

- Pe rețelele sociale au aparut imagini cu un puternic impact emoțional din momentul atacului Hamas in timpul unui festival de muzica organizat in apropierea graniței cu Fașia Gaza, potrivit CNN. Cel puțin 260 de tineri au fost uciși, mulți fiind dați disparuți. „Ca un poligon de tragere” Un videoclip…

- Major airlines have suspended flights to Israel after the nation declared war following a massive attack by Hamas, according to AP News. American Airlines, United Airlines and Delta Air Lines suspended service as the U.S. State Department issued travel advisories for the region citing potential for…