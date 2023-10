Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe (MAE) anunța ca un soldat roman, cu dubla cetațenie, a murit in atacurile din Israel Sursa articolului: MAE – Un roman cu dubla cetațenie a murit in atacurile din Israel Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Dan Badea și soția lui au trecut prin momente de groaza in Israel. Cei doi au auzit bombardamentele de dimineața și au incercat sa fuga pentru a ajunge cat mai repede la fiul lor. Cand au ajuns la aeroport au putut vedea disperarea oamenilor intr-un moment atat de critic, fiecare temandu-se pentru viața…

- O informație de ultim moment vine de la Ministerul roman de Externe (MAE). Un roman cu dubla cetatenie și-a pierdut viața. Un roman – care avea si cetatenie israeliana – a murit in urma atacurilor din Israel. Acesta a servit in Israel Defense Forces (IDF) – armata israeliana. Ce a anunțat MAE Anuntul…

- Un roman care avea si cetatenia israeliana a murit in urma atacurilor din Israel. El a servit in Fortele de Aparare ale Israelului. Anuntul a fost facut de catre oficialii Ministerului Afecerilor Externe . ”Profund intristati de pierderea unui cetatean cu dubla cetatenie, romana si israeliana, care…

- Ana Baniciu, Edy Kovacs și Raluka s-au intors acasa in noaptea de sambata spre duminica, respectiv 7 spre 8 octombrie 2023. Cele trei vedete au fost prinse in mijlocul conflictului declanșat de gruparea islamista Hamas in Israel, unde se aflau in vacanța. Ce au transmis cantarețele. Foto Ana Baniciu,…

- Dan Badea se afla alaturi de familia lui in Israel și au fost prinși in timpul bombardamentelor. Fiul lor, Danuț, i-a trezit și le-a dat vestea ca trebuie sa se adaposteasca in buncarul hotelului, pentru a fi in siguranța.

- Un alt caz șocant a uimit o lume intreaga, asta dupa ce o femeie in varsta de 31 de ani a murit in urma unei operații estetice in Turcia. Femeia care a vrut sa iși faca operația mult dorita, nu a fost informata corespunzator de medici in ceea ce privesc riscurile unei astfel de intervenții și a decedat…