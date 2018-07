Stiri pe aceeasi tema

- A fost activata o celula de criza, lucru perfect normal in astfel de situații, dar unitatea de baza pentru strangerea de informații este Ambasada noastra de la Tripoli. De asemenea trebuie subliniat faptul ca, deși celula de criza este la MAE, aceasta este prima misiune cu impact public la care participa…

- Inginerul roman care a fost rapit sambata, 14 iulie, in Libia este din Ploiesti si are o experienta de peste 15 ani in domeniul petrolier. Barbatul lucra pentru o companie petroliera care are un punct de lucru pe camp petrolifer din Sahara.

- O grupare inarmata a rapit sambata patru ingineri - trei libieni si un roman - din perimetrul Sharara, care face parte din campul petrolifer Murzuk, relateaza agentia de presa Xinhua, care citeaza o sursa militara. UPDATE 17.50: Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat sambata ca este…

- Doi tineri planuiau sa dea lovitura in Prahova, insa planurile le-au fost dejucate la timp de polițiști. Cei doi ar fi incercat sa fure bani din bancomat prin montarea unei guri false de eliberare a bancnotelor. (Promotiile zilei la monitoare) In aceasta dupa-amiaza, polițiștii din cadrul Secției 1…

- O ambarcațiune s-a rasturnat pe Dunare, iar opt persoane au ajuns in apa. S-a dat imediat alarma, iar intervenția a fost rapida. (Reduceri mari la jocuri PC) Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au intervenit pentru salvarea a opt persoane care au cazut dintr-o barca, in Dunare,…

- Misiune de salvare dramatica langa Ploiești. (Reduceri mari la jocuri PC) O asociație pentru protejarea speciilor a intervenit dupa ce a primit semnale ca mai multe lebede zac intr-un iaz de decantare a produselor petroliere. Se pare ca animalele ar proveni de la un lac natural aflat in apropiere, unde…

- Nu mai puțin de 11 persoane și-au pierdut viața in Nicaragua, in urma unui atac armat, in orasele Diriamba si Jinopete, din regiunea Pacifico. Intre aceștia, doi polițiști. (Reduceri mari la jocuri PC) Anunțul a fost facut de Centrul pentru Drepturile Omului din Nicaragua (Cenidh). (Promotiile zilei…

- Autoritatile din Costa Rica au arestat un roman cautat dupa ce a fost condamnat pentru infractiunea de omor, tara noastra solicitand extradarea acestuia, potrivit mediafax.ro. (Reduceri mari la jocuri PC) Barbatul a fost localizat in Costa Rica in luna ianuarie a acestui an, autoritatile din Romania…