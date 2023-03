Cine este românul care a fost găsit mort după accidentul feroviar din Grecia. Anunțul MAE Accidentul feroviar din Grecia a șocat o lume intreaga. Nimeni nu poate ințelege cum doua trenuri au circulat pe aceeași linie o distanța mare, fara ca cineva sa se sesize, finalul fiind devastator: s-au ciocnit violent, zeci de calatori gasindu-și sfarșitul intr-un mod tragic. Printre victime este și un roman. Ministerul de Externe tocmai a […] The post Cine este romanul care a fost gasit mort dupa accidentul feroviar din Grecia. Anunțul MAE appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

