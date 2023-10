Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Salgau, o romanca in varsta de 51 de ani, cunoscuta in Italia dupa ce a caștigat titlul de miss Lady Sanremo, obținut in 2022, a fost gasita fara suflare in locuința sa din Portogruaro, un orașel din provincia Veneția, in regiunea Veneto.

- In luna ianuarie a acestui an, Alina Cozan, o femeie in varsta de 40 de ani a fost gasita moarta intr-o casa din Italia, acolo unde locuia alaturi de partenerul ei. Chiar daca primele indicii aratau ca decesul a avut loc din cauze naturale, abia acum, dupa 8 luni de la tragedie, iubitul femeii, Mirko…

- Moldoveanca de 33 de ani, gasita moarta pe o plaja din Italia a fost vazuta in seara precedenta, plimbandu-se in compania a doi barbați. Cei doi barbați cu care a fost vazuta Galina, unul din ei fiind un roman de 33 de ani, au fost identificați și duși pentru audieri la Poliție.

- Femeia a fost data disparuta joi, 10 august, de catre soțul ei, iar autoritațile belgiene au lansat imediat un apel public pentru a o gasi. Pentru a fi identificata mai ușor, poliția a distribuit imediat fotografia și descrierea femeii, relateaza Ziare.com care citeaza jurnalemigrat.ro. „Joi, 10 august…