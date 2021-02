Cine este Robert-Eugen Szep, secretarul de stat numit la Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor Directorul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetica si Resurse Montane Miercurea Ciuc din cadrul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, Robert-Eugen Szep, a fost numit secretar de stat in Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Acesta este de profesie inginer geolog, fiind absolvent al Universitatii Al. I. Cuza din Iasi si doctor in domeniul Mine, Petrol si Gaze, relateaza Agerpres. Robert-Eugen Szep este sef lucrari din 2011 la Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc, iar din 2017 conducator de doctorat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

