- Metoda „Accidentul” prin intermediul careia escrocii au reusit sa insele mii de persoane din Romania cerandu-le bani pentru a le scapa rudele de inchisoare are de departe un rege neincoronat al acestui tip de escrocherie.

- Clasica teapa prin metoda ”Accidentul” care a facut mii de victime in toata tara si chiar in judetul Alba, a fost adaptata de escroci in context actual. Mai exact, a aparut metoda ”Accidentul cu COVID-19”.

- Mai multe persoane din județul Cluj sunt cercetate penal, dupa ce au pacalit mai mulți oameni prin metoda „accidentul”. Escrocii au profitat de pandemie pentru a apela diverși necunoscuți, carora le-au cerut bani sub diverse pretexte, legate de infectarea cu noul virus.

- O femeie de 73 de ani din Bistrița-Nasaud i-a oferit unui necunoscut 2.000 de lei, dupa ce i-a spus ca fiul ei a avut un accident.Citește și: Psihologul criminalist Tudorel Butoi SPULBERA motivul asasinarii lui Emi Pian: 'Aceste motivari sunt facute pentru proști' Politistii din Dej,…

- In ultima perioada, țara noastra se confrunta cu o creștere alarmanta a numarului de imbolnaviri, cauzate de noul coronavirus. Astfel, epidemiologii avertizeaza ca nerespectarea masurilor de protecție poate avea ca rezultat o depașire a tuturor predicțiilor facute pana acum. Ieri, epidemiologii au raportat…

- CREDULI… Metoda “Accidentul” este cunoscuta in toate judetele tarii, din pacate. In Vaslui, in ciuda campaniilor de informare, exista totusi persoane care cad in capcana celor care suna, dandu-se drept rude apropiate sau chiar fii. Isi modifica vocile sau plang la telefon “plini de durere” pentru a-si…

- In ciuda numeroaselor avertizari ale polițiștilor și ale presei, metoda “Accidentul” continua sa faca victime in județul Vaslui. Cea mai recenta lovitura a fost data in comuna Albești, acolo unde o femeie și un barbat din județul Iași au reușit sa pacaleasca o batranica de 90 de ani sa le dea 24.000…

- Botosani, 13 iun /Agerpres/- Politistii din Botosani, in colaborare cu cei din judetul Arad, au efectuat perchezitii la mai multe locuinte din judetul Botosani, dar si in Penitenciarul Arad, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu.…