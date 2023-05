Stiri pe aceeasi tema

- Retragerea brusca din cursa a unui candidat al opoziției din Turcia a sporit șansele lui Kemal Kilicdaroglu, rivalul lui Erdogan, de a caștiga alegerile prezidențiale de duminica. Un important sondaj de opinie sugereaza chiar ca exista șanse ca Kilicdaroglu sa depașeasca pragul de 50% și sa devina președinte…

- Potrivit agerpres, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis vineri, inaintea alegerilor prezidentiale si parlamentare de duminica ce au o mare miza interna si internationala, ca va apara “independenta si viitorul” Turciei, la fel cum a facut in iulie 2016, cand el a fost tinta unei lovituri de…

- Caderea președintelui populist Recep Tayyip Erdogan, in cazul in care aceasta va avea loc in cadrul alegerilor de duminica, care vor fi atent supravegheate și foarte contestate, ar putea readuce Turcia pe calea democratica.

- Principalul rival al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan la alegerile prezidentiale din 14 mai, Kemal Kilicdaroglu, a acuzat joi Rusia ca a recurs la "deepfakes" in campania electorala, noteaza AFP.

- Autobuzul de campanie al lui Ekrem Imamoglu, 51 de ani, primar in Istanbul și figura proeminenta a opozitiei presedintelui Recep Tayyip Erdogan de la alegerea sa in 2019, a fost atacat cu pietre, duminica, 7 mai, la Erzurum, estul Turciei, un bastion al partidului prezidential AKP, in timpul unui miting…

- Parlamentul Ungariei, dominat de formatiunea premierului nationalist Viktor Orban, a aprobat luni proiectul de lege care permite aderarea Finlandei la NATO odata ce aplicatia acesteia va fi ratificata de toate cele 30 de tari membre ale Aliantei Nord-Atlantice, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.…

- PEDEAPSA… Condamnat in doua dosare penale, la cate 5 ani de inchisoare cu executare, fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, a cerut magistraților Tribunalului Vaslui contopirea celor doua pedepse. Instanța a admis cererea formulata și a decis ca sentința fostului edil, in urma contopirii celor…

- Negocierile intre Turcia, Suedia si Finlanda in vederea aderarii celor doua tari nordice la NATO vor fi reluate pe 9 martie. Despre acest lucru a anuntat luni, 27 februarie, ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite agenția de presa Reuters . ”Reuniunea se va tine pe 9 martie”, a declarat…