Stiri pe aceeasi tema

- Rebecca Bumputu este una dintre cele mai surprinzatoare concurente de la emisiunea Chefi fara limite. Fanii show-ului de la Antena 1 au fost surprinși sa descopere cu ce se ocupa tanara din echipa mov a lui Catalin Scarlatescu.

- Echipa mov a intrat la proba care va decide cine este concurentul eliminat in a treia ediție de Chefi fara limite, din 23 februarie 2022. In bucatarie insa, deși aveau nevoie de cea mai mare concentrare, concurenții au facut gafe care i-au costat. Lacrimile au curs și cineva din grup a sabotat neintenționat.

- In ediția de Chefi fara limite, din 21 februarie 2022, concurenții echipelor conduse de jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au decoperit locul in care vor dormi pe parcursul experienței fara limite in Grecia. Prima destinație a sezonului este insula Chios, a cincea insula…

- Numaratoarea inversa pentru premiera Chefi fara limite a inceput. Noul format de adventure-cooking show, primul din Romania, debuteaza la Antena 1 cu 3 ediții consecutive: duminica, 20 februarie de la ora 20:00, luni și marți, 21 și 22 februarie, de la 20:30. Chefi fara limite, show-ul care combina…

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format original de adventure – cooking show. „Chefi fara limite”, ce are premiera in februarie pe Antena 1, este primul show TV din Romania care va combina intr-un mod spectaculos gatitul cu calatoriile…

- Noua emisiune Chefi fara limite - aventura la superlativ, incepe in luna februarie la Antena 1. Cine va prezenta show-ul gastronimic ce ii va aduce in prim plan pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format original de adventure - cooking show. Chefi fara limite, ce are premiera in februarie pe Antena 1, este primul show TV din Romania care va combina intr-un mod spectaculos gatitul cu calatoriile și…

- Chefi fara limite, primul show TV din Romania care combina intr-un mod spectaculos gatitul cu calatoriile și aventura, are premiera in februarie, la Antena 1. Formatul original de adventure- cooking show ii aduce in prim plan pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu și le va oferi telespectatorilor…