Razvan Burleanu este candidat la alegerile FRF, pentru funcția de președinte, poziție pe care o ocupa și in prezent, dupa alegerile din 2014.

Razvan Burleanu (29 de ani) este fiul fostului fotbalist de la FCM Bacau, Gheorghe Burleanu, jucator cu peste 300 de meciuri in Divizia A, intre anii 1980-1990. Razvan este doctor in stiinte politice, iar din 2007 presedintele Federatiei Europene de Minifotbal. In 2012 a devenit presedintele Federatiei Romane de Minifotbal fiind votat in unanimitate, in aceasta functie.

In 2014 a fost ales președinte al Federației Romane de Fotbal.