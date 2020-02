Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu „Fibra”, fostul arbitru internațional in varsta de 74 de ani, a a povestit in emisiunea GSP Live un episod petrecut in culisele de dinaintea unui meci din preliminariile Campionatului European. In mai 1991, brigada lui Dan Petrescu, formata din George Ionescu și Mircea Salomir, era delegata…

- Ziarul Unirea La furat nu ne intrece nimeni! Cum a reușit o grupare infracționala de romani sa goleasca conturile a sute de americani, suma ajungand la milioane de dolari La furat nu ne intrece nimeni! Cum a reușit o grupare infracționala de romani sa goleasca conturile a sute de americani, suma ajungand…

- Secretarul de stat Ionel Bogdan (presedinte PNL Maramures) spune ca Guvernul Orban II are aceeasi echipa performanta de guvernare, care pana acum a reusit sa duca la capat multe proiecte. In plus, liderul liberal a mai precizat ca au fost adaugate alte obiective in noul programul de guvernare. “In Biroul…

- Iulia Albu a postat pe Instagram o imagine insoțita de un mesaj care a dat naștere multor reacții. „La multi ani, dragul meu!”, a scris Iulia Albu pe pagina sa de Instagram. Vedeta a reușit așadar sa starneasca din nou comentarii pro și contra chiar in ziua in care regretatul designer Razvan Ciobanu…

- Privind inapoi la anul 2019, jumatate dintre angajații romani cred ca 2019 a fost mai obositor din punct de vedere profesional, mai plin de provocari, efort și cu mai mult stres comparativ cu anul precedent. La polul opus, doar 14% simt ca a fost un an mai calm și mai liniștit, care le-a adus echilibrul…

- Doua zboruri cu intarzieri ale companiei aeriene Blue Air au decolat joi seara dupa intarzieri de pana la șapte ore. Situația a fost cauzata de intarzierile acumulate de catre aeronave in cursele anterioare, potrivit reprezentanților companiei, care au raspuns unei solicitari MEDIAFAX.Aeronavele…

- Designerul vestimentar Dana Budeanu, concediata de Pro TV in urma cu cateva saptamani pentru un mesaj dur prin care ataca un ONG, a publicat pe contul sau de YouTube un clip in care vorbește despre obiceiurile nocive ale fotbaliștilor romani. Aceasta considera ca jucatorii autohtoni dau prea multa importanța…

