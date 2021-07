Cine este Qin Gan "luptătorul lup" trimis de China ambasador în SUA ​În ciuda așteptarilor inițiale conform carora Cui Tiankai, un diplomat veteran și cel mai îndelungat ambasador al Chinei la Washington, ar putea ramâne în funcția sa actuala pe fondul agravarii tensiunilor diplomatice, Ambasada Chinei a anunțat recent ca ambasadorul Cui va pleca în curând. Retragerea lui Cui nu este surprinzatoare. La 68 de ani (cinci ani peste vârsta obligatorie de pensionare din China), Cui și-a semnalat intenția anul trecut intenția de a se retrage, într-o discuție cu un oficial al guvernului SUA.

