Cine este profesorul de la Colegiul Sfântul Sava din București, acuzat de viol și agresiuni sexuale față de elevi Profesorul acuzat de viol și reținut pentru 24 de ore cu propunere de arestare preventiva este Sorin Spineanu-Dobrota, potrivit surselor Realitatea PLUS.El a fost identificat de autoritați in urma unei anchete detaliate care a dezvaluit acuzațiile grave formulate impotriva sa. Sorin Spineanu-Dobrota este autorul carții „Homosexualitatea: Normal sau Patologic?”.Ministerul Educației a solicitat Parchetului de pe langa Tribunalul București informații cu privire la masurile dispuse, astfel incat sa putem aplica in regim de urgența masurile legale care se impun in temeiul art. 513 alin. (1) lit. e… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a cerut date suplimentare in cazul profesorului de la Colegiul Sfantul Sava, din Capitala, acuzat de viol. „Unitatea de invațamant in care acesta este incadrat va lua toate masurile necesare”, transmite instituția.

- Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov a dispus reținerea pentru 24 de ore a unui profesor universitar la o instituție de invațamant superior privat din Brașov.

- Astazi, 12 iunie, Ministerul Educatiei a lansat in consultare publica doua proiecte importante pentru sistemul de invatamant preuniversitar: Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar ROFUIP si Statutul elevului.Fata de documentele in vigoare, proiectele supuse…

- Silvestru Șoșoaca a fost audiat sub acuzațiile de uz de fals și fals in declarații, iar procurorii au decis dispunerea masurii preventive a controlului judiciar pentru 60 de zile.In comunicatul emis, procurorii menționeaza ca nici o alta persoana nu are calitatea de suspect sau inculpat in acest dosar…

- Uniunea Elevilor Reprezentanti UER a castigat, in data de 22 mai 2024, un proces contra Ministerului Educatiei, la Tribunalul Bucuresti. In data de 10 aprilie 2023, Asociatia Elevilor din Constanta actuala Uniunea Elevilor Reprezentanti , a solicitat, in baza Legii 544 2001, o serie de informatii de…

- Actionarul minoritar al FC Rapid, Victor Angelescu, a anuntat ca gruparea bucuresteana nu ii va prelungi contractul presedintelui clubului, Daniel Niculae. Intelegerea este scadenta in aceasta vara. „Daniel Niculae este presedintele clubului pana la finalul acestui sezon, dar incepand cu sezonul viitor…