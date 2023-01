Cine este principalul suspect în cazul dublei crime din Bran O crima dubla a avut loc la Bran, in satul brașovean Șimon, iar primele date arata ca ar fi fost vorba despre o cearta intre frați. In urma conflictului, fratele și cumnata atacatorului au decedat. Polițiștii au deja in vizor un suspect. Potrivit presei locale , forțele speciale ar fi descins la principalul suspect al crimei duble de la Bran. Acesta este un verișor al barbatului ucis. Vecinii spun ca scandalul ar fi pornit de la un teren. Cine sunt cei doi soți care au fost uciși cu bestialitate? Doi soți au fost gasiti fara suflare in propria lor locuința. Nicu și Alexandra erau casatoriți din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

