- Un barbat inarmat cu o pușca a fost vazut de un martor pe acoperiș inainte de deschiderea focului la mitingul de campanie susținut de Donald Trump sambata, la Butler, in Pennsylvania, relateaza BBC.Martorul, Greg Smith, spune ca a vazut un barbat care urca inarmat pe acoperiș și a alertat, timp de 3-4…

- FBI a anunțat ca barbatul care a incercat sa il ucida pe Donald Trump este Thomas Matthew Crooks, in varsta de 20 de ani. „FBI l-a identificat pe Thomas Matthew Crooks, 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania, ca fiind subiectul implicat in tentativa de asasinare a fostului presedinte Donald Trump,…

- La aproximativ sase ore distanta dupa tentativa de asasinat ce a avut loc asupra sa, Donald Trump a fost vazut coborand treptele unui avion dupa ce a aterizat in Newark. Fostul presedinte este in siguranta, au anuntat sambata Secret Service si campania sa, dupa ce mai multe focuri de arma au rasunat…

- Fostul presedinte SUA Donald Trump este in siguranta, au anuntat sambata Secret Service si campania sa, dupa ce mai multe focuri de arma au rasunat la un miting din Pennsylvania al candidatului republican la presedintie. In timp ce o inregistrare video il arata pe Trump facand o grimasa si ridicand…

- Atacatorul in cazul tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump este Thomas Matthew Crooks, a anunțat FBI. O inregistrare video publicata pe platforma X il arata pe tanarul de 20 de ani care s-a filmat in timp ce spunea ca il uraște pe Trump.„Ma numesc Thomas Matthew Crooks. Ii urasc pe republicani,…

- Thomas Matthew Crooks a fost identificat de FBI drept autorul atacului armat de la mitingul electoral din Pennsylvania al lui Donald Trump. Tanarul, in varsta de 20 de ani, a ucis un participant la miting și a ranit grav alte doua persoane.

- Premierul Marcel Ciolacu a condamnat duminica atacul armat in timpul unui miting al fostului președinte american Donald Trump, afirmand ca „indiferent de diferentele politice sau ideologice, recurgerea la violenta nu este niciodata justificata”.„Transmit gandurile mele de recuperare rapida presedintelui…

- Polițiștii au ridicat, miercuri, principalul suspect in cazul fetiței de doi ani gasita moarta intr-o rapa, in Dolj. Potrivit unor surse din ancheta, este vorba despre unul dintre verișorii Raisei. Verișorul Raisei, un adolescent in varsta de 15 ani, a fost ridicat, miercuri, de polițiști. Potrivit…