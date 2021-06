Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei 13 milioane de locuitori din Ho Chi Minh, Vietnam vor fi testați pentru Covid-19. Un focar de coronavirus a fost depistat intr-un grup al unei misiuni religioase. Conform BBC, in focarul din orașul Ho Chi Minh au fost depistate 125 de cazuri de imbolnaviri cu Covid – 19. Daca vor fi facute…

- Aceste tratamente difera in privința eficacitații, costului, durabilitații și a efectelor secundare deși toate produsele folosite sunt pe baza de peroxid de hidrogen și peroxid de carbamida, substanțe regasite și la nivelul celulelor organismului uman. Citește și: Dinți lipsa? Soluții avansate – implant…

- In cadrul acestui proiect, initiat de doamna profesor Dorina Vaduva, scoala si profesorii de limba germana primesc sprijin din partea expertilor coordonatori, ZfA serviciul central al scolilor de limba germana din strainatate reprezentat de dl Fabrice Liesegang, coordonatorul cadrelor didactice din…

- Un tren de marfa cu mașini Ford face in mod frecvent 26 de ore pe cei 400 km dintre Craiova și granița cu Ungaria, iar la vama mai sta inca noua ore, pentru ca nu suntem in Schengen, iar controalele dureaza. „Viteza medie este de 15-20 de kilometri pe ora, mai puțin decat pot eu sa prind cu bicicleta.…

- ​Armata germana va dispune de un nou serviciu militar voluntar al carui obiectiv va fi consolidarea fortelor armate în fata unor crize punctuale, catastrofe naturale si de mediu, exclusiv interne, anunța DW și Agerpres.Noul serviciu va fi denumit „Apararea Patriei” sau „Un…

- Circulatia persoanelor in noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa intre orele 20,00 – 2,00 pentru participarea la slujbele religioase organizate cu ocazia Pastelui catolic. Aceasta a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. „In noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa circulatia…

- Increderea in economia zonei euro a crescut peste asteptari in martie, la cel mai ridicat nivel din februarie 2020, pe fondul sporirii optimismului in industrie, servicii si in randul consumatorilor, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit datelor publicate marti de Comisia Europeana,…