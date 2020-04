Stiri pe aceeasi tema

- Un batran in varsta de 67 de ani din localitatea Tismana, satul Topesti, care a decedat marti, 7 aprilie, in Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, a fost depistat pozitiv in urma efectuarii testului pentru COVID-19. Este prima persoana din judetul Gorj care moare din cauza noului coronavoris.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu a deschis un dosar penal „in rem“, in cazul aparatului de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, care nu este folosit pentru efectuarea de teste in vederea depistarii infectiilor cu COVID-19.

- Sotia unui pacient infectat cu COVID-19 a nascut, miercuri, intr-un spital in care sunt 13 persoane depistate cu temutul virus. Femeia a adus copilul pe lume prin cezariana, la Spitalul Judetean de Urgenta din Bistrita, conform monitorulcj.ro.Nașterea a avut loc intr-o sala de operatii special amenajata…

- Deces 81Barbat, 70 ani, jud Sibiu. Internat in 26.03.2020 in Spitalul Clinic de Urgența Județean Sibiu. Decedat in 30.03.2020. Confirmat in data de 31.03.2020Comorbiditati: Insuficiența renala cronica cu dializa boala cardiovasculara. Contact cu sotia, deces COVID numarul…

- Localitatea Buziaș, județul Timiș, a ramas fara polițiști locali patruland pe strazi, dupa ce unul dintre oamenii legii a fost confirmat pozitiv cu coronavirus.Conform tion.ro, sediul Poliției Locale Buziaș s-a inchis, luni, iar tot personalul a fost trimis in izolare la domiciliu, dupa ce unul dintre…

- Procurorii gorjeni au inceput urmarirea penala in rem pentru comiterea infractiunii de neluarea masurilor legale de sanatate si securitate in munca, dupa ce un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu sustine ca a efectuat o interventie chirurgicala unui pacient suspect de infectie cu Covid-19,…

- Col. Viorel Demean, șeful ISU Hunedoara, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus Covid-19, potrivit rezultatului sosit seara trecuta. Potrivit informațiavj.ro col. Viorel Demean era in izolare, masura luata imediat dupa ce au fost confirmați pozitiv primarul Devei – Florin Oancea, deputatul Lucian…

- Trei pacienti cu suspiciune de infectare cu COVID-19 sunt internati la Sectia de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu. Conducerea unitatii medicale incearca sa amenajeze un laborator pentru efectuarea testelor de coronavirus si sa elibereze o serie de sectie pentru cei…