- Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, este in conflict de interese administrativ, a stabilit Agenția Naționala de Integritate, dupa ce a semnat mai multe documente administrative in favoarea unei societați de la care ulterior a cumparat un imobil. Ce risca primarul și ce explicație are.

- Agenția Naționala de Integritate a constatat ca primarul Municipiului Tulcea, Stefan Ilie, se afla in conflict de interese administrativ, dupa ce a emis autorizatii de construire si certificate de urbanism pentru o firma de la care, ulterior, a achizitionat un imobil, anunța ANI marți, intr-un comunicat…

- Primarul din localitatea Sirețel, județul Iași, este acuzat de localnici ca a gazduit aproape 200 de moldoveni pentru a se asigura ca aceștia il voteaza la alegerile din data de 9 iunie. Actualul edil candideaza pentru un nou mandat, iar soția sa deține funcția de viceprimar. Localnicii il acuza pe…

- Alegatorii cu domiciliul in strainatate, care si-au stabilit resedinta in tara incepand cu data de 11 aprilie 2024, nu-si pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 2024, dupa cum prevede o hotarare adoptata, marți, de Biroul Electoral Central Daca…

- Traseismul politic cunoaște forme inedite la Braila, unde un primar a trecut de la un partid la altul cu nevasta cu tot. Și cum el nu mai putea sa candideze la Primarie, dupa ce a pierdut un proces cu ANI, soția i-a luat locul. O astfel de situație se intalnește in localitatea Insuraței din Braila,…