- Recent, in mediul online, Oana Roman (45 de ani) a publicat o fotografie in care apare nemachiata. Vedeta TV vrea sa puna capat mesajelor in care este acuzata ca are operații estetice sau ca folosește filtre. Cum arata Oana Roman nemachiata? „Am 45 de ani” „Ați facut multe dintre voi o obsesie bolnava…

- Simona Gherghe susține ca este pregatita sa faca vaccinul anti-COVID, pentru a se reintoarce cat mai repede la normalitatea pe care o știam cu toții. Simona Gherghe, mama a doi copii, este pro-vaccinare și a susținut asta in repetate randuri de-a lungul timpului. Este convinsa cat este de important…

- De la o zi la alta numarul cazurilor de coronavirus crește in țara noastra, iar Nelu Tataru a facut in urma cu puțin timp un anunț ingrijorator. Aceasta a declarat ca urmatoare perioada va aduce noi cazuri de infectare, insa iata și cine sunt cei care vor avea prioritate la vaccinul anti-COVID!

- Șase din zece romani s-ar vaccina impotriva virusului SARS CoV-2 daca vaccinul ar fi disponibil. Acesta este rezultatul unui studiu realizat de Ipsos in mai multe țari din lume in perioada iunie-septembrie. Rezultatul plaseaza Romania printre ultimele țari in privința acceptarii vaccinului, scrie…

- Jucatorii Romaniei se pregatesc pentru meciul cu Islanda, de joi, dar au emoții in timp ce așteapta sa primeasca rezultatele testelor de COVID-19 facute pe aeroport. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) din Europa solicita guvernelor sa combata „oboseala” tot mai mare a populației in fața pandemiei de coronavirus și a restricțiilor introduse. “Pe baza unor date obtinute prin sondaje realizate in tari din regiune, putem constata, fara surpriza, ca oboseala persoanelor…