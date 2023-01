Stiri pe aceeasi tema

- Un preot roman ortodox, Costel Popa, a cazut in mare, in momentul in care incerca sa arunce crucea in apa. Evenimentul nefericit s-a petrecut la Torvaianica, localitate din apropierea Romei, vineri, 6 decembrie, cu ocazia zilei de Boboteaza.

- De ce arunca preotul o cruce in rau sau in mare de Boboteaza. Ce spune tradiția. Boboteaza este sarbatorita anual, pe 6 ianuarie, cu o zi inainte de Sfantul Ioan Botezatorul. Printre alte tradiții de Boboteaza, una dintre cele mai cunoscute este cea legata de cruce. De ce arunca preotul o cruce in rau…