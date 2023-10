Intr-o mișcare surprinzatoare, premierul Marcel Ciolacu a semnat astazi un decret pentru numirea doamnei Liliana Lungu, reprezentant al Ministerului Finanțelor, in calitate de membru neexecutiv in cadrul comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Aceasta numire a starnit interesul publicului, intrucat doamna Lungu a avut o cariera diversificata și a fost adusa in atenția opiniei publice in mai multe contexte. Liliana Lungu a intrat in lumina reflectoarelor publice odata cu angajarea sa la Ministerul Fondurilor Europene, unde a lucrat sub coordonarea lui Marcel Boloș.…