Stiri pe aceeasi tema

- Crima oribila cel mai probabil azi noapte in Ticau – Ulmeni. O femeie de aproximativ 80 de ani a fost gasita azi dimineata ucisa in propria gospodarie. La aceasta ora politistii sunt in alerta maxima pentru ca nu au gasit inca niciun suspect. Se pare ca trotul s-ar fi intamplat azi noapte, cand criminalii…

- O femeie in varsta de aproximativ 45 de ani a murit sambata, la Sinaia, dupa ce a fost lovita de partenerul sau, in fata unui hotel. Femeia s-a dezechilibrat si in cadere s-a lovit la cap de o bordura.

- O crima infioratoare a șocat locuitorii Capitalei, dupa ce o educatoare a fost ucisa cu sange rece chiar in locuința sa. Principalul suspect este chiar soțul femeii, caruia ii era interzis sa se apropie de aceasta din cauza unor antecedente bazate pe violența și agresiuni fizice. Barbatul este cautat…

- Maramuresul s-a aflat sub alerta extrema de COD ROSU in seara de 1 august. Mai multe localitati au fost lovite de furia naturii. In urma furtunii abatute in seara zile de 1 august asupra comunei Cicarlau, cu preponderența asupra satului Handalu Ilbei, unde, pe langa intensificarile puternice ale vantului,…

- O femeie de 50 de ani, originara din raionul Soroca, dar care locuia in Florești, a fost gasita fara rasuflare la sol de catre o locuitoare, in apropiere de calea ferata din oraș. Totul s-a intamplat in dimineața zilei de 21 iulie.

- Moarte șocanta a unei tinere de 19, din comuna Baia de Fier, Gorj. Fata a fost ucisa in cursul nopții trecute, chiar de iubitul sau. Polițiștii au fost oripilați de modul in care victima a fost gasita, cel mai probabil, criminalul dorind sa ascunda fapta odioasa. In aceste momente, baiatul se afla la…

- Familia Ramonei, femeia ucisa alaturi de fiul sau, in Mihaești, in luna mai e revoltata. Cumnata și sora acesteia nu au fost audiate și nu li se spune de ce criminalul nu a fost interogat pana acum, trecand deja doua luni de la crima.

- O tragedie zguduie localitatea Corbu din Constanța. In noaptea de joi spre vineri, o fata a sunat disperata la 112 unde a anunțat ca sora ei a fost violata și ca tatal ei a fost injunghiat. Unchiul fetei a povestit toata tragedia. ”M-a sunat soția lui la 4 fara 20 ca a intrat cineva peste […] Source