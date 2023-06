Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat, chestor general de poliție Bogdan Despescu, a avut luni, 12 iunie 2023, la sediul MAI, o intrevedere cu directorul executiv adjunct al Agenției Europene pentru Poliția de Frontiera și Garda de Coasta (Frontex), Lars Gerdes.Intrevederea a avut loc in contextul lansarii, de catre…

- In fluxul din punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița a fost depistat, conform sarcinii INTERPOL, un autoturism dat in urmarire internaționala. Pntru formalitațile de control, efectuate pe sensul de ieșire din Republica Moldova, intrare in Romania, la data de 25 mai 2023 s-a prezentat un barbat…

- Sentimentul de instrainare in propria tara nu e nou, mereu au fost concetateni de-ai nostri care, din tot felul de motive, nu s-au simtit de-ai locului, refuzati, marginalizati sau pur si simplu alungati, dar ideea ca tara e „ocupata" deja, fie de „smecheri si corupti", fie de „straini", la un nivel…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 41 728 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 22 707 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 23 938 iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- Dosarul concesionarii Aeroportului International Chisinau, care a cauzat statului un prejudiciu de peste 392 milioane de lei, a ajuns pe masa magistratilor moldoveni. In dosar, figureaza fosti demnitari sau functionari publici, intre care fostul premier Iurie Leanca, transmite presa de peste Prut, citata…

- In aceasta seara, 27 aprilie, Poliția Romana a fost solicitata de autoritațile din Republica Moldova sa il preia pe fostul deputat Cristian Rizea (54 de ani), fața de care Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Acesta a fost preluat cu sprijinul Poliției de Frontiera…

- Incepand de astazi, cele patru autoritați de frontiera și vamale din Republica Moldova și Romania au demarat in comun controlul coordonat in punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, sensul de intrare in Romania.

- Circulația prin punctul de trecere a frontierei Sculeni a fost reluata in aceasta dupa amiaza pentru toate tipurile de transport, anunța Poliția de Frontiera intr-un comunicat. De asemenea, potrivit sursei citate raman blocate punctele de trecere a frontierei Costești-Stanca și Lipcani-Radauți Prut.…