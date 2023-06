Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera din Republica Moldova a facut publica, vineri, identitatea politistului de frontiera ucis in atacul de la Aeroportul Chisinau.Agent-sef adjunct Serghei Muntean avea doar 31 de ani.

- Cine este politistul de frontiera ucis in atacul de pe aeroportul din ChișinauPolitia de Frontiera din Republica Moldova a facut publica, vineri, identitatea politistului de frontiera ucis in atacul de la Aeroportul Chisinau. Agent-sef adjunct Muntean Serghei avea 31 de ani si activa in Politia de…

- Un cetațean strain fara acte valabile a sarit de pe trapa avionului, pe Aeroportul Internațional Chișinau. Incidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 03:50, pe sensul de intrare in Republica Moldova, anunța Poliția de Frontiera. {{685802}}Acționind conform analizei de risc, polițiștii de frontiera…

- Un barbat cu dubla cetațenie (Moldova/Canada), in varsta de 60 de ani, a incercat sa scoata din țara 398 de monede, fara a le declara. Monedele, presupuse a fi din metal prețios, au fost depistate in bagajul pasagerului, pe Aeroportul Internațional Chișinau, scrie Deschide.md . Poliția de Frontiera…

- El era internat la ATI, acolo unde se afla in stare foarte grava. Apropiatii spuneau ca sufera de depresie de mai bine de un an si ca nu mai facea garzi in acesta perioada.Familia a incercat sa il ajute sa treaca peste aceasta perioada. La fel si colegii sai de munca, care au facut eforturi in acest…

- Poliția de Frontiera informeaza ca in punctul de trecere a frontierei Tudora a fost supus verificarilor un autoturism ce se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova. Mașina era condusa de un conațional in varsta de 44 de ani.

- Un pescar chinez a murit inecat intr-un sant dupa ce a fost impuscat de un vanator, care sustine ca l-a confundat cu un iepure de camp, scrie Agerpres. Patru barbati aflati la vanatoare au fost arestati pentru moartea unui pescar, vinerea trecuta. Acesta s-a inecat intr-un sant dupa ce a fost impuscat…

- De Paște, pe sensul de intrare in Republica Moldova, pentru 46 de persoane s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat, anunța Poliția de Frontiera. Fluxul de persoane a constituit 28 610 de traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova –…