- Scandalul de la Costinești, in urma caruia un jandarm a batut de unul singur mai mulți barbați recalcitranți, a devenit viral pe rețelele de socializare.Citește și: Jandarmul care i-a batut pe barbații recalcitranți de la Costinești este viral pe rețele: Oamenii il felicita masiv Conform unor…

- Potrivit gandul.ro, jandarmul filmat in timp ce se batea cu mai mulți barbați care faceau scandal pe plaja din Costinești este un fost luptator din trupele de elita ale Legiunii Straine. Inainte sa se inroleze, acesta a fost rugbist la un club din Mangalia. De asemenea, doi dintre turiștii implicați…

- Scandalul de la Costinești, in timpul caruia un jandarm a batut cu mainile goale mai mulți barbați recalcitranți și posibil in stare de ebrietate, a devenit viral pe rețelele de socializare. In mesajele postate, foarte mulți oameni il felicita pe respectivul jandarm și considera ca acesta…

- Comandanții din Jandarmerie verifica modul in care polițiștii au intervenit in conflictul din Costinești, unde șase barbati s-au luat la bataie cu jandarmii și agentii chemați pe plaja. Vor fi sancțiuni daca nu a fost respectata legea, promit autoritațile.

- Cazul din Costinești a ajuns in atenția tuturor, inclusiv a autoritaților care au luat masuri. Dupa ce s-au batut și au fost agresivi chiar și fața de polițiști, patru barbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmeaza sa ajunga joi, 17 august, in fața instanței din Mangalia.

- Politistii din Constanța au deschis un dosar penal, in cazul turiștilor din stațiunea Eforie Nord care s-au luat la bataie cu salvamarii de pe plaja. Aceștia nu ii lasau sa intre in marea agitata, cu valuri inalte. De altfel, era arborat steagul roșu, ceea ce inseamna ca scaldatul era interzis. Inspectoratul…

- Luni, 31 iulie, la ora 09.31, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de catre o femeie de 50 de ani din municipiu, despre faptul ca fratele sau de 48 de ani, i-a rupt ștergatoarele autoturismului personal și a amenințat-o cu fapte de violența. In cauza, polițiștii au emis un ordin…

- Calan. Dosar penal constituit sub aspectul comiterii infractiunii de violența in familie si ordin de protecție provizoriu, emis de catre politisti La data de 20 iunie 2023, in jurul orei 20:30, politistii au fost sesizați de o femeie de 67 de ani, din Calan, cu privire la producerea…