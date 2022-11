Cine este polițista din Buzău care s-a împușcat cu pistolul din dotare. Era mamă a doi copii Ceciliei Chirița, o polițista in varsta de 36 de ani din Buzau a decis sa-și puna capat zileleor cu pistolul din dotare. Și-a dus cei doi copii la școala, iar apoi a pregatit totul. Cecilia Chirița, „Cici” cum ii spuneau prietenii, lucra la postul de poliție din localitatea Maracineni. De dimineața la ora 08:00 și-a dus copii la școala, iar la cateva ore distanța, in jurul orei 11:00, a decis sa se sinucida. Polițista și-a tras un glonț in cap, fara a lasa vreun bilet de ramas bun. Zgomotul produs de pistotul de serviciu s-a auzit la cateva blocuri distanța, iar vecinii au iești din casa pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

