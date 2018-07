Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 86 Aeriana Fetești s-a prabușit sambata, 7 iulie, in jurul orei 13.30, la aproximativ 10 km nord de locația bazei aeriene. Conducerea Bazei 86 Aeriana a pus in aplicare de urgența planul de intervenție in astfel de situații. O comisie numita la nivelul Statului…

- Procurori militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu, sambata, cu privire la producerea unui accident aviatic in apropiere de autostrada A2, deplasandu-se la locul accidentului pentru efectuarea actelor de urmarire penala specifice, informeaza…

- Ministerul Apararii anunța oficial ca Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabușita la Fetești, și-a pierdut viața. Acesta avea 36 de ani."Locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabușita la Fetești, și-a pierdut viața. Ofițerul era in varsta de 36…

- Un MiG-21 Lancer s-a prabusit sambata in timpul unui show aviatic la Baza Aeriana Borcea. UPDATE Pilotul a reusit sa se catapulteze, scrie Mediafax, citand reprezentanti ai ISU Calarasi. Procedurile de interventie sunt in desfasurare, a anuntat Mihai Fifor, ministrul Apararii,…

