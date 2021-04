Stiri pe aceeasi tema

- Un avion MIG-21 Lancer a cazut, marți, la Deda, in apropiere de Reghin, la scurt timp dupa ce decolase de la Campia Turzii. Pilotul s-a catapultat. UPDATE ORA 16.00 Ministerul Apararii Naționale a remis un comunicat referitor la incidentul aviatic. “O aeronava MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 71 Aeriana…

