- Cantarețul Petrica Cercel se afla internat in spital, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Fiul sau, Ionuț Cercel, face primele declarații despre starea de sanatate a tatalui sau.Petrica Cercel are probleme de sanatate, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Fiul sau a confirmat pe una dintre rețelele…

- Petrica Cercel se afla in stare grava la spital, fiind diagnosticat cu Covid. Fiul manelistului a facut anunțul pe o rețea de socializare, iar mesajele de susținere atat din partea apropiaților, cat și a mai multor personalitați din lumea artistica, au inceput sa curga. Medicii spun ca trebie sa ne…

- Tanarul de 34 de ani, bolnav de Covid, care a fost intubat trei saptamani la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara dupa ce și-a tratat acasa boala cu vitamine, a murit. Acesta a plecat luni din spital...

- Noua persoane au decedat de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați. Cea mai tanara victima avea 35 de ani. Este vorba despre un barbat din Chișinau.

- Un barbat a murit, dupa ce a fost confirmat cu tulpina Delta COVID. Victima era vaccinata anti-COVID cu peste 100 de zile inainte sa se declare decesul. Barbatul era internat la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare si avea boli preexistente. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Un barbat in varsta de 71 de ani din Italia, coronasceptic, le-a spus medicilor ca este un anti-vaccinist convins chiar in timp ce era intubat, internat in stare grava cu COVID-19, anunța Mediafax. Un barbat in varsta de 71 de ani, anti-vaccinist, este internat in stare grava in unitatea de…

- Un al doilea deces cauzat de tulpina Delta a COVID-19 a fost inregistrat pe teritoriul Romaniei. Victima este o femeie in varsta de 74 de ani, din Argeș, care nu era imunizata impotriva noului coronavirus. Primul deces a fost inregistrat un deces cu varianta Delta a COVID-19, in persoana unei femei…

- Autoritațile din Romania au raportat astazi primul deces al unei persoane infectate cu varianta Delta – indiana – de Covid-19. Victima vine din județul Argeș. Pana acum, au fost depistate 44 de cazuri cu aceasta varianta in țara noastra, potrivit INSP. Valeriu Gheorghita sustinea zilele trecute ca tulpina…