Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a propus spre inchidere celebrul restaurant din Herastrau “Taverna Racilor.” Localul aparține lui Paul Nicolau, cunoscut sub numele de “Pescobar.” Restaurantul Taverna Racilor Herastrau se confrunta cu posibilitatea de a fi inchis temporar, cu o perioada de pana la 12 luni, in urma unor controale…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului a inchis restaurantul lui „Pescobar” din Herastrau. Astfel, inspectorii au fost șocați de mizeria in care era pregatita mancarea intr-unul dintre cele mai cautate restaurante din Capitala. Tavrena racilor a fost inchis. Ce nereguli a descoperit ANPC…

- Protecția Consumatorilor a inchis pentru o perioada de la 6 luni la un an restaurantul Taverna Racilor din Herastrau, deținut de celebrul Pescobar. Recemt, se vehiculau informații ca Pescobar va deschide un local și la Cluj, fiind vazut in oraș de mai multe ori.Inspectorii au facut controale toata vara…

- Inspectorii ANPC au inchis restaurantul lui Pescobar din Herastrau! In urma unor controale amanunțite, neregulile pe care le-au gasit in bucataria restaurantului și in modul in care era pastrata marfa, i-a șocat atat pe inspectori, cat și pe șeful ANPC, Horia Constantinescu!

- Video | Zelenski, despre fragmentele de drona gasite in Romania: Gandiți-va ce s-ar fi intamplat daca ar fi reușit sa puna piciorul cum trebuie in UcrainaPreședintele Volodimir Zelenski a vorbit, miercuri, la summitul Inițiativa celor 3 Mari de la București, referindu-se la fragmentele de drona care…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe aproape toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar valoarea totala a tranzactiilor a depasit 87 de milioane de lei (17,59 milioane de euro), transmite Agerpres. Cele mai tranzactionate companii pe Piata Reglementata au fost Hidroelectrica, cu…

- Un anunț menit sa ajunga in atenția conducatorilor auto. Vizeaza circulația rutiera pe Pasajul A2 București – Constanța. S-a comunicat faptul ca pasajul A2 București – Constanța, pe sectorul de drum situat intre km. 10+400 – 10+750 metri, va fi inchis pe timpul nopții, incepand cu noaptea de miercuri…

- Sase generali in retragere ai NATO au cerut printr-o scrisoare adresata tarilor membre ale aliantei nord-atlantice sa ofere Kievului la summitul organizatiei de la Vilnius, capitala Lituaniei, o foaie de parcurs clara care sa conduca la aderarea Ucrainei "in viitorul apropiat". CITESTE SI Goniți…