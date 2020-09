Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Cluj anunța ca barbatul banuit ca a vandalizat in noaptea de sambata spre duminica 11 mașini parcate pe doua strazi din Cluj-Napoca a fost identificat, potrivit Mediafax.Conform polițiștilor, este vorba de un barbat de 34 de ani din Cluj-Napoca. Oamenii legii continua cercetarile in acest…

- IPJ Cluj anunța ca barbatul banuit ca a vandalizat in noaptea de sambata spre duminica 11 mașini parcate pe doua strazi din Cluj-Napoca a fost identificat. Conform polițiștilor, este vorba de un...

- In noaptea de 19/20 septembrie, in jurul orei 02.40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 3 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strazile Nicolae Titulescu, respectiv Liviu Rebreanu, din municipiu, o persoana necunoscuta a vandalizat mai multe autoturisme care…

- "In noaptea de 19/20 septembrie a.c., in juriul orei 02.40, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Sectia 3 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strazile Nicolae Titulescu, respectiv Liviu Rebreanu, din municipiu, o persoana necunoscuta a vandalizat mai multe autoturisme…

- Un clujean este cautat acum de polițiști dupa ce a vandalizat mai multe mașini, in cursul nopții, pe Bulevardul Nicolae Titulescu din Cluj-Napoca."In noaptea de 19/20 septembrie a.c., in juriul orei 02.40, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Sectia 3 Poliție au fost sesizati cu…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a fost reținut sambata de Poliția Capitalei, dupa ce a amenințat pe internet cu o sabie și un pistol o alta persoana, dar și pe membrii familiei acesteia, noteaza Agerpres.Potrivit Politia Capitalei, in data de 27.08.2020, la Sectia 19 Politie s-a prezentat o persoana…

- Duminica, 16 august 2020, in jurul orei 14.00, un polițist din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție, aflat in timpul liber, a depistat și imobilizat un tanar, in varsta de 21 de ani, din municipiul Aiud, banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt dintr-un autoturism. Ulterior,…

- Polițiști din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigatii Criminale – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au desfasurat, in perioada iunie-iulie 2020, cercetari cu privire la activitatea unui grup infracțional nestructurat…