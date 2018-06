Stiri pe aceeasi tema

- Socialistul Pedro Sanchez este noul prim-ministru al Spaniei dupa ce fostul premier Mariano Rajoy a fost demis printr-o motiune de cenzura in Parlament, declansata de scandalul de coruptie in care au fost implicati membri importanti ai partidului sau, scrie Reuters conform News.ro . Sanchez devine astfel…

- Componenta noului executiv format marti de liderul catalan Quim Torra a fost publicata in editia de vineri a Monitorului Oficial al Generalitat de Catalunya, lucru care nu se putea face fara acordul guvernului central care plasase regiunea sub tutela directa dupa tentativa de secesiune din toamna trecuta,…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy și-a recunoscut vineri infrangerea, dupa ce a primit un vot de neincredere din partea partidelor de opoziție aflate in Parlamentul de la Madrid, devenind astfel primul guvern in aceasta situație, relateaza site-ul postului CNN, conform Mediafax.Oponentul sau…

- Principalul partid de opozitie din Spania, Partidul Socialist, a anuntat vineri ca a depus o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Mariano Rajoy, pe fondul unui dosar de coruptie in care ar fi implicat partidul de guvernare, relateaza site-ul agentiilor Bloomberg si Reuters.

- Carles Puigdemont renunța sa mai candideze și și-a desemnat un succesor la sefia guvernului regional catalan, in persoana deputatului Quim Torra, un nou venit in politica, citeaza Agerpres presa internaționala. Fostul lider catalan a facut anunțul intr-o conferința de presa ținuta in Germania, acolo…

- Cristina Cifuentes, in varsta de 54 de ani, s-a declarat victima unui "linsaj" dupa difuzarea unei inregistrari video in care un agent de securitate ii cere sa-si deschida geanta in supermarket, incident despre care ea sustine ca a fost o "greseala involuntara" si care a fost reparata imediat, potrivit…

- Puigdemont nu renunța la independența Cataloniei deși a petrecut zece zile in arest preventiv in germania. La ieșirea pe porțile inchisorii, liderul separatiștilor catalani a declarat ca guvernul spaniol ar trebui “sa inceapa dialogul” cu privire la problema independentei regiunii sale si a cerut eliberarea…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a precizat ca sesiunea parlamentara a fost amanata pentru ca grupurile separatiste sa conteste decizia instantei din Madrid la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. "Cererea pentru masuri preventive in Parlament pana la o decizie a CEDO este…