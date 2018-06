Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), Pedro Sanchez, a devenit vineri seful guvernului spaniol dupa ce a obtinut majoritatea absoluta in Camera Deputatilor, informeaza EFE, Reuters si...

- Liderul formatiunii politice Partidul Socialist, Pedro Sanchez, in varsta de 46 de ani, a devenit vineri noul premier al Spaniei, dupa ce Mariano Rajoy a fost demis in urma unei motiuni de cenzura, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Președintele Partidului Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), Pedro Sanchez, a devenit vineri seful guvernului spaniol dupa ce a obtinut majoritatea absoluta in Camera Deputatilor, relateaza agențiile naționale de presa citate de Agerpres.

- Guvernul conservator al lui Mariano Rajoy a cazut prin moțiune de cenzura in Parlament, noul Cabinet de la Madrid urmand sa fie condus de liderul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), Pedro Sanchez, care a obtinut majoritatea absoluta in Camera Deputatilor, informeaza EFE, preluata de…

- Liderul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), Pedro Sanchez, a devenit vineri seful guvernului spaniol, dupa ce guvernul lui Mariano Rajoy a picat in Parlament in urma unei moțiuni de cenzura depunsa de socialiști.

- Liderul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), Pedro Sanchez, a devenit vineri seful guvernului spaniol dupa ce a obtinut majoritatea absoluta in Camera Deputatilor, conform Agerpres.

- Liderul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), Pedro Sanchez, a devenit seful guvernului spaniol dupa ce a obtinut majoritatea absoluta in Camera Deputatilor, informeaza EFE, citat de agerpres.ro.

- Guvernul conservator al lui Mariano Rajoy a cazut prin moțiune de cenzura in Parlament, noul Cabinet de la Madrid urmand sa fie condus de liderul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), Pedro Sanchez, care a obtinut majoritatea absoluta in Camera Deputatilor, informeaza EFE, preluata de…