- Banii cash care au circular in afara sistemului bancar in 2023 au inregistrat o creștere atat in volum, cat și in valoare, potrivit raportului anual al Bancii Naționale a Romaniei. Valoarea numerarului aflat in afara sistemului bancar s-a majorat cu 8,7% in anul 2023, ajungand la 115 miliarde de lei,…

- Florian Neagu, director general adjunct directia de stabilitate in cadrul Bancii Naționale (BNR), a explicat faptul ca cele mai multe și mai mari tranzacții realizate cu cardul in Romania se inregistreaza la casele de pariuri sau la cazinourile online.

- Falsurile de bancnote romanesti expertizate la Banca Nationala a Romaniei (BNR) in 2023 au totalizat 5.864 bucati, in crestere cu 31,39% fata de anul 2022, potrivit raportului anual al bancii. Din numarul total de bancnote false, 800 au fost capturate de politie in cursul unor actiuni specifice, inainte…

- Marius Șumudica (53 de ani), antrenor liber de contract dupa desparțirea de Gaziantep, a analizat jocul naționalei Romaniei din succesul categoric cu Ucraina, scor 3-0, in primul meci de la Campioantul European din Germania. Marius Șumudica nu se aștepta niciodata ca Romania sa invinga Ucraina. ...

- Cu doar o zi inainte de Romania - Ucraina, meciul de debut al naționalei la Euro 2024, Marca a alcatuit un top al celor mai de perspectiva tineri de la turneul final. In dreptul Romaniei se afla Radu Dragușin, cel mai valoros jucator din lotul lui Edi Iordanescu. Jurnaliștii spanioli il considera pe…

- Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 a postat pe contul personal de Instagram o imagine care a starnit controverse in mediul online. Iata cum a aparut, dar și ce detaliu a atras imediat atenția!

- Pensia colosala a ”șefului banilor”, Mugur Isarescu. Neobosit la 74 de ani, Guvernatorul Bancii Naționale, funcție ce pare ca o deține pe viața (ocupa postul de mai bine de trei decenii), a ramas in campul muncii dupa varsta de pensionare. Drept pentru care, pe langa retribuția sa, primește și salariu,…