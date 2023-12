Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de nedescris in a doua zi de Craciun! Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, 26 decembrie, la pensiunea ‘Ferma Dacilor’ din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. 26 de persoane se aflau in momentul respectiv in locație, dintre care 3 au fost gasite carbonizate. Pensiunea…

- Incendiul de proporții din Prahova a facut ravagii și a luat viața a trei oameni. Dintre cele peste 20 de persoane de persoane aflate la fața locului la momentul tragediei, trei dintre ele și-au pierdut viața. Copilul gasit carbonizat ar fi chiar fiul patronului a carei pensiuni circula fara autorizație…

- Numele pensiunii/restaurantului Ferma Dacilor a facut inconjurul presei dupa incendiul care a izbucnit dimineața. Localul a fost construit pe dealurile din Tohani, intr-o oaza de liniște, de un antreprenor prahovean crescut pe dealurile din zona. Intr-un articol publicat pe 23 noiembrie 2022, in Observatorul…

- Pensiunea din localitatea prahoveana Tohani nu avea autorizație de securitate la incendiu, a anunțat marți dimineața Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, dupa ce un incendiu violent a distrus Ferma dacilor, cel puțin trei persoane fiind gasite carbonizate.Nereguli fusesera descoperite…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Un incendiu puternic a izbucnit, marți dimineața, la Ferma Dacilor din satul Tohani, județul Prahova. Planul Roșu de intervenție a fost activat. Opt persoane nu au fost gasite Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a transmis ca opt persoane…

- Cornel Dinicu, patronul de la „Ferma Dacilor”, a fost in centrul scandalului „Portbagajul”, la inceputul anului 2000, cand a zguduit din temelii tot Ministerul de Interne, fiind destituit chiar Șeful Poliției Capitalei. Cornel Dinicu, patronul de la „Ferma Dacilor” cunoscut in lumea interlopa din Capitala…

- Pensiunea din Tohani, județul Prahova, unde a izbucnit marți un incendiu in care au murit un adult și un copil, nu are autorizație de securitate la incendiu, potrivit ISU Prahova.Potrivit ISU Prahova, pensiunea unde a izbucnit incendiul nu are autorizație de securitate la incendiu., conform Mediafax.…

- Unul din cei trei copii disparuți in incendiul de la complexul turistic Ferma Dacilor a fost gasit carbonizat, a declarat marți, la Antena 3, prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu.Cadavrul copilului a fost gasit de pompierii care intervin la incendiul izbucnit, marti dimineata, la complexul…