- Un barbat a decedat pe strada, la Turda, la intersecția strazilor Calea Victoriei cu Mihai Viteazu. Barbatul a fost acoperit cu folie, iar polițiștii locali stau langa el. Deocamdata nu exista alte informații despre acest incident, dar vom reveni cu amanunte dupa ce Poliția (IPJ Cluj) ne va transmite…

- Pompierii doljeni au intervenit in acesta seara pentru deblocarea ușii unui aprtament de la etajul 4 al unui imobil de pe strada Gurunului din Craiova. Femeia care locuiește in apartament nu a mai raspns de patru zile și a fost gasita inconștienta de pompieri. Potrivit reprezentanților ISU Dolj, s-a…

- Marți, 6 decembrie, pompierii au participat la 1.300 de misiuni in Romania. In doar 24 de ore, pompierii au fost solicitați sa intervina la 140 de misiuni de salvare in județul Cluj. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a declarat ca 6 decembrie 2022 a fost o zi grea și ingrijoratoare …

- O casa din municipiul Arad a luat foc iar o femeie a fost captiva in interior. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul care a cuprins o incapere. Incendiu s-a manifestat la o locuinta de pe strada Rozelor, din Arad. Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit de urgenta cu o autospeciala…

- Salvatorii au fost prezenti la datorie pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta produse la nivel national. Stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, descarcerarea, deblocarea sau salvarea persoanelor si animalelor din medii ostile…

- In aceasta dimineata, la nivel national, structurile Politiei Romane desfasoara 9 actiuni operative si 45 de perchezitii in dosare penale din domeniile combaterea criminalitatii organizate si investigatii criminale.Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, in ultimele 24 de ore, structurile Ministerului…

- Un grav accident a avut loc astazi in Sibiu, dupa ce un motodeltaplan s-a prabușit la Șelimbar. La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe echipaje de salvare. In ce stare se afla victimele? Motodeltaplan prabușit la Sibiu. Care este bilanțul victimelor In cursul zilei de sambata, ISU Sibiu…