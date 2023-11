Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a participat la Summit-ul Autoritaților Publice Locale din Romania, unde a facut referire la activitatea lui Marcel Boloș in calitate de Ministru al Finanțelor, dar și de necesitatea unei reforme a pensiilor.

- Premierul a facut referire – in discursul susținut, luni, la Summit-ul Autoritaților Publice Locale din Romania – la actualul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș. Nu oricum, ci printr-o comparație inedita. Referindu-se la Boloș, șeful Guvernului și, totodata, al PSD-ului a spus ca „a reusit” sa devina…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Summit-ul Autoritaților Publice Locale din Romania, ca ministrul finanțelor, Marcel Boloș, „a reușit pana la urma și s-a straduit pentru acest lucru sa-mi ia fața și sa devina un fel de papușa voodoo pe care toata lumea, in fiecare zi, trebuia sa o ințepe”.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, ca ordonanța de urgența pregatita de Guvern pentru finalul anului și care taie cheltuielile „nu tocmai necesare” din primarii și administrația centrala este obligatorie pentru ca Romania sa nu piarda fonduri europene. Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat,…

- Veste proasta pentru romanii care prefera banii cash in locul plaților cu cardul. Platile cu cash in toate magazine cash and carry din Romania vor fi restrictionate in limita a 2.000 de lei. Potrivit proiectului de lege publicat de Guvern, ce cuprinde masurile fiscale, in magazinele cash & carry, plațile…

- Pensionarii din Romania, care au pensii mai mici de 3000 de lei, vor primi de la Guvern sume cuprinse intre 300 și 500 lei. OUG nr. 168/2022 prevede un ajutor financiar acordat pensionarilor sistemului public de pensii, celor din sistemul pensiilor militare de stat si beneficiarilor de drepturi prevazute…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis joi, in debutul Ședinței de Guvern, ca ministrul Afacerilor Interne are libertatea sa faca orice demitere este necesara la varful Poliției Romane. ”Nu vorbim doar de simple greșeli personale, ci de lucruri grave care arata ca sistemul nu a funcționat. Prin modul cum…

