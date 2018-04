Cine este omul care conduce 32.000 de oficiali ai Uniunii Europene | FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a dat asigurari ca promovarea controversata a fostului sef de cabinet al presedintelui Jean-Claude Juncker, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, a fost 'in deplina conformitate' cu procedurile in vigoare, transmite AFP. Numirea fulger…

