Stiri pe aceeasi tema

- Doi actori din serialul „Adela”, difuzat de Antena 1 in fiecare joi, au confirmat ca se iubesc. Vestea a venit ca o mare surpriza, avand in vedere ca in productia de succes a „antenistilor” cele doua personaje se urasc de-a binelea. Vlad Gherman și Oana Moșneagu formeaza un cuplu. Cei doi actori din…

- Vlad Gherman a lansat o piesa de dragoste numita „Fara tine”, iar in videoclip formeaza un cuplu cu Oana Moșneagu. Fanii au fost incantați sa vada scenele pasionale filmate de cei doi actori din serialul „Adela”.

- Vlad Gherman, celebrul actor din serialul Adela, a ales sa nu petreaca trecerea dintre ani singur și a plecat la munte alaturi de o gașca de prieteni printre care se afla și Oana Moșneagu. Se pare ca actorul i-a facut cunoștiința actriței cu prietenii sai.

- Oana Moșneagu, in varsta de 31 de ani, a devenit cunoscuta publicului larg odata cu apariția in serialul „Adela”, difuzat la Antena 1. Actrița a scos la iveala un amanunt mai puțin știut din viața ei. Oana a recunoscut intr-un interviu acordat revistei VIVA! , la a existat un moment important in viața…

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au pus fanii pe ganduri dupa ce s-au lasat fotografiați impreuna și au pus pozele pe rețelele sociale. Mulți s-au intrebat ce relație au cei doi de fapt, iar actrița din Adela a dat carțile pe fața intr-un interviu pentru Viva.

- In ultima vreme s-a tot zvonit ca Vlad Gherman și Oana Moșneagu ar forma un cuplu, pentru ca cei doi apar din ce in ce mai mult impreuna pe rețelele de socializare, iși petrec timpul impreuna și merg in tot felul de vacanțe prin țara și nu numai. Iata ce este, de fapt, intre ei și cum a reacționat Cristina…

- Oana Moșneagu a vorbit despre presupusa relație dintre ea și Vlad Gherman. Aceștia au trecut prin momente grele din cauza desparțirii de foștii parteneri. In ciuda zvonurilor, cei doi nu sunt indragostiți, ci doar prieteni. Proiectul „Adela” i-a ajutat sa se apropie foarte mult, iar acum petrec timp…

- Vlad Gherman pare din ce in ce mai apropiat de Oana Moșneagu, așa ca mulți fani s-au intrebat daca intre aceștia este mai mult decat o frumoasa relație de prietenie. Actorul s-a decis sa spuna adevarul despre ce se intampla intre el și colega sa de platou. Ce se intampla intre Vlad Gherman și Oana […]…