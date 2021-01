Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare joi, de la 20:30, actrița Mara Oprea va putea fi urmarita in serialul ”Adela”, difuzat pe Antena 1. Tanara joaca rolul principal, fiind și primul ei rol intr-un serial de televiziune.

- S-a aflat cine este Alecsandru Dunaev, de fapt. Secretele neștiute ale actorului din serialul ”Adela”, nou lansat la Antena 1, sunt disponibile in articolul de mai jos. Cine este actorul din serialul Adela, de fapt. Alexandru Dunaev și-a pus sufletul pe tava in fața telespectatorilor Cine este Alecsandru…

- Prima data a jucat teatru in Bacau, la inceputul anilor 2000 iar aseara a fost prezent in premiera serialului de televiziune „Adela” de la Antena 1. Bacauanul Romeo Visca, care il joaca pe Vali Dinca in aceasta producție, are o cariera impresionanta, pe langa alte producții de televiziune in Romania…

- Mihai Calin face parte din distribuția serialului „Adela”,care va fi difuzat in curand la Antena 1. Actorul in varsta de 52 de ani avorbit despre rolul sau, dar și despre relația cu partenera lui, AndreeaIbacka. Cei doi au mai jucat impreuna in telenovela „Inima de țigan”.„Nu sunt chiar personaj principal,…

- John Reilly, actor american cunoscut pentru ca a jucat in numeroase seriale de succes, a murit in weekend la varsta de 84 de ani, a anuntat fiica sa Caitlin Reilly pe Instagram, fara a dezvalui cauza mortii. "Imaginati-va cea mai buna persoana din lume. Imaginati-va ca aceasta persoana este…

- Renumita femeie de afaceri Nora Seroussi, cea care a adus pe culmile succesului brandul romanesc Seroussi, va fi protagonista unui film tip reality show. Cu experiența ei in lumea modei, gastronomiei și a cinematografiei, Nora s-a hotarat sa imparta cu publicul din intreaga lume trairile ei. Femeile,…

- Bobby din serialul „Dallas” s-a indragostit la 71 de ani. Cine este Linda Purl, noua iubita a lui Patrick Duffy. Doua legende TV formeaza in prezent un cuplu dupa ce s-au indragostit in timp ce erau in carantina! Patrick Duffy, cel mai cunoscut actor pentru rolul Bobby Ewing in Dallas, și Linda Purl,…

