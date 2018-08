Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au fost talharite, marti, in sectorul 3 al Capitalei, una din ele fiind o batrana in varsta de 82 de ani, careia i s-a smuls geanta in care avea documentele personale. Autorii talhariilor au fost prinsi la scurt timp de catre politisti.Citește și: Mircea Geoana lanseaza o informație…

- Luni, 02 iulie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au prins in flagrant un tanar, in varsta de 26 de ani, imediat dupa comiterea unei infractiuni de inselaciune, dupa ce a vandut victimei bilete contrafacute pentru acces la un festival de muzica, informeaza…

- Opt perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti, Ilfov, Prahova, Brasov si Giurgiu intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor, in domeniul constructiilor. Suma supusa procesului de spalare a banilor a fost estimata la 8 milioane de lei, scrie news.ro."Politisti din cadrul Directiei…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare joi dimineata opt mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova, Brasov si Giurgiu, intr-un dosar privind…

- Astazi, 06 iunie, peste 200 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au efectuat 57 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si…

- Politistii bucuresteni au retinut, vineri, in urma unei perchezitii intr-o localitate din judetul Ilfov, un barbat in varsta de 33 de ani banuit de savarsirea a doua infractiuni de talharie asupra a doua persoane varstnice, informeaza Politia Capitalei. "Astazi, 1 iunie a.c., politisti din cadrul Directiei…

- Sambata, un politist din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, aflat in timpul liber, a prins in flagrant un barbat, invarsta de 31 de ani, imediat dupa ce acesta a sustras produse dintr un centru comercial situat pe raza sectorului 4. La data de mai sus, in jurul orei 15.00…

- Unul dintre barbati este acuzat de talharie si lipsire de libertate urmata de moartea victimei, iar al doilea de talharie si lipsire de libertate in mod ilegal. "Din probele administrate pana in prezent, a rezultat ca la data de 06.05.2018, dupa o racolare prealabila, in locuinta lor din Bucuresti,…