- Jean Danuț Carbunaru a fost numit marți noul purtator de cuvant al Guvernului, de catre premierul Nicolae Ciuca. Nascut la Braila, in data de 14 aprilie 1978, Carbunaru a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti, in 2000. Are o experiența de peste 20 de ani in presa.…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, marți, pe Marian Neacșu, in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Decizia a aparut marți in Monitorul Oficial, in ea fiind specificata și eliberarea, la cerere, din funcția de SG, a lui Horațiu Gorun. Marian Neacșu a fost, din 2019, vicepreședintele…

- Premierul Nicolae Ciuca participa, joi, la o intalnire cu reprezentantii cultelor religioase din Romania in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, potrivit unei informari a Guvernului. Europarlamentaul Cris Terhes atenționeaza ca discuțiile sunt cruciale pentru pastrarea libertații religioase…

- Noul premier, generalul Nicolae Ciuca incearca sa-ți faca o echipa cu care sa lucreze la Paltul Victoria și deja are cateva nume pe care le va anunța in perioada urmatoare. Potrivit informațiilor noastre, noul purtator de cuvant al Guvernului va fi Dan Carbunaru, fost ziarist și director al departamentului…

- Jurnalistul Dan Carbunaru va fi noul purtator de cuvant al Guvernului Ciuca. Dan Carbunaru este fondatorul publicației online Calea Europeana, dedicata afacerilor europene. Publicația a fost inființata in 2006. Dan Carbunaru are o experiența de peste 20 de ani in presa. El a fost jurnalist…

