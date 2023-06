Stiri pe aceeasi tema

- Gradina Zoologica din Targu Mureș anunța lansarea concursului de scris povești Intalniri spectaculoase cu animale. In vara anului 2023 Gradina Zoologica din Targu Mureș va lansa programul Intalniri spectaculoase cu animale. "Scopul programelor este ca vizitatorii sa afle cat mai multe despre animalele…

- Clubul Marile Carți organizeaza, in data de 9 mai, de la ora 18.30, o conversație roditoare despre iubire. Conferința ,,Eros, Logos & Agape" susținuta de scriitorul Mihail Neamțu va avea loc in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș. Este cea mai importanta conferința culturala și educaționala…

- Cinci elevi ai Colegiului Național "Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș, Diana Maria Morar, Irina Maria Ilieș, Bogdan Prunaș, David Andrei Albu și Mihai Catalin Lirca, vor participa, incepand de luni, 10 aprilie, la Faza Naționala a Olimpiadei de Matematica, competiție organizata in mai multe locații…

- Zeci de tg.mureșeni au participat la Marșul pentru Viața! "Drepturile omului incep din pantece" proclama organizatorii Marșului pentru Viața de la Targu Mureș care atenționeaza ca e nevoie de o schimbare de mentalitate deoarece, inclusiv știința ne invața ca viața incepe din momentul concepției. Mesaje…

- Guvernul a aprobat ieri o Ordonanta de Urgenta prin care asigura toate fondurile necesare celor 3 centre pentru tratarea arsurilor grave care ar urma sa fie infiintate la spitalele judetene din Timisoara si Targu Mures, dar si la Spitalul pentru Copii „Grigore Alexandrescu" din Bucuresti. Cel mai avansat…

- Selectionata Romaniei a castigat toate cele patru meciuri sustinute in Grupa C din preliminariile Campionatului European de polo pe apa masculin Under-17 din 2023, ultimul cu 13-1 (7-0, 1-0, 5-1, 0-0) cu Elvetia, duminica, in Bazinul Olimpic Muresul din Targu Mures. Pentru tricolori, care aveau deja…

- 2022 – anul pregatirii UMFST G.E. Palade Tg. Mureș pentru atragerea unor resurse consistente din PNRR Prof. dr. Leonard Azamfirei a prezentat Raportul anual al Rectorului Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș privind starea Universitații in anul…

Doi sportivi din Targu Mureș legitimati la CSS – CSM TG-MURES, componenți ai lotului național, vor lupta pentru medalii, la Campionatul European de Seniori U23: Lirca Georgiana și Biro Krisztian. Mureșenii Lirca Georgiana și Biro Krisztian vor lupta la Campionatul European