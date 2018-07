Cine este noul ministru de externe al Regatului Unit

Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Hunt este noul ministru de externe al Regatului Unit, anunta Reuters. Premierul Theresa May l-a numit luni pe Hunt ca succesor al lui Boris Johnson, la cateva ore dupa demisia acestuia. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, editor online: Adrian Dadarlat)

- Guvernul Germaniei spera ca negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie se vor incheia pana in luna octombrie, in pofida demisiei ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, si a ministrului de Externe, Boris Johnson, relateaza site-ul agentiei Reuters, conform mediafax. "Am trait…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a avertizat luni ca Marea Britanie ar putea ajunge un fel de colonie a Uniunii Europene dupa Brexit, dupa ce guvernul de la Londra si-a anuntat preferinta pentru o relatie comerciala stransa cu blocul comunitar dupa Brexit, transmite Reuters. Johnson…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a demisionat luni, a anuntat biroul de presa al premierului Theresa May, transmite Reuters. 'In aceasta dupa-amiaza, prim-ministrul a acceptat demisia lui...

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a demisionat luni din funcție, parasind și el guvernul dupa fostul ministru pentru Brexit, David Davis, la doar cateva zile dupa ce premierul Theresa May și-a asigurat sprijinul - obținut cu greu - din partea principalilor miniștri cu privire la strategia…

- Parlamentul britanic a votat luni seara in favoarea construirii celei de-a treia piste a aeroportului londonez Heathrow, cel mai mare din Europa, costurile proiectului fiind evaluate la 14 miliarde de lire sterline (18,6 miliarde de dolari). Extinderea aeroportului Heathrow este un subiect…

- Ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, a avertizat ca ar putea urma un colaps al negocierilor pentru Brexit, dar ca „totul va fi bine la final”, el fiind de parere si ca, daca Donald Trump, presedintele SUA, ar conduce aceste negocieri, ar avea o abordare mult mai dura, transmit Reuters si BBC…