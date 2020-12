Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, candidatul PNL București pentru Parlament, a declarat luni seara, la B1TV, ca aproape toate pensiile speciale au fost instituite prin legi adoptate cu majoritate PSD și la inițiativa PSD, și ca demisia lui Marcel Ciolacu din Parlament, pentru a nu mai beneficia de pensie speciala,…

- Mai mult de o treime din testele COVID-19 efectuate in ultima zi in toata țara au fost facute in București, peste 12.700, in timp ce șase județe au prelucrat sub o suta de teste, potrivit unui document obținut de G4Media.ro privind situația testarii in ultimele 24 de ore in fiecare județ. La nivel național…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Vaslui ca o eventuala carantinare pe sectoare a municipiului Bucuresti este greu de realizat, transmite Agerpres. Noul primar al Capitalei se bazeaza pe un soft la care lucreaza STS și care va putea centraliza, in cateva zile, informațiile despre…

- Jumatate dintre angajatii care isi desfasoara in mod obisnuit activitatea in cladiri de birouri au continuat sa lucreze preponderent de acasa si dupa ridicarea starii de urgenta, in ciuda faptului ca majoritatea companiilor au inceput sa isi readuca partial sau prin rotatie personalul in spatiile de…

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a pierdut in aceasta saptamana 1,9 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,45%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 18,99%. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 131,238 miliarde de lei, in perioada…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis, vineri, prin sistemul RO-ALERT, un mesaj pentru bucuresteni, atentionandu-i ca nivelul de raspandire a SARS-CoV-2 este de peste 2 la 1.000 de locuitori, transmite Agerpres. “Atentie! In municipiul Bucuresti nivelul de raspandire a noului coronavirus (SARS-CoV-2)…

- Judetele Alba si Cluj au fost introduse de autoritatile germane pe lista zonelor de risc epidemiologic din Romania, iar cei care vin din aceste zone sunt obligati sa se autoizoleze, informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe, relateaza Agerpres. Potrivit MAE, la acest moment, alaturi de municipiul…

- Baza de date a Centrului Caraiman din București a fost sparta, astfel ca persoanele care și-au dat numarul de telefon pentru testarea COVID-19 au fost informate, in fals, ca sunt confirmate pozitiv. Șapte dintre pacienți ar fost sunați in aceasta dimineața sa fie intrebați daca nu vor sa fie programați…