Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Savin a uimit prin preparatul sau pus in fața bucatarilor de la „Chefi la cuțite”, iar in aceasta seara, la Xtra Night Show, a dezvaluit de unde a moștenit talentul culinar și care a fost primul preparat pe care acesta a incercat sa il faca și pe care familia lui l-a laudat, deși nici acum nu…

- Dupa ce chipul i-a fost mutilat la Clinica Starurilor, Maria Ilioiu arunca o noua bomba in showbiz. Fosta ispita de la Insula Iubirii și iubitul sau și-au spus adio. Chiar focoasa blondina a confirmat desparțirea, prin intermediul unui mesaj postat pe contul sau de Instagram.

- Claudia Patrașcanu se afla inca in divorț cu Gabi Badalau, pentru custodia celor doi baieți ai lor. Dupa ce acesta a susținut ca mama copiilor lui ar avea o relație cu un alt barbat, artista a reacționat. „Nu, nu este adevarat ca am pe cineva, in momentul de fața, dar vreau sa imi refac viața. Nu exista…

- Diana Constantin de la Insula Iubirii a recunoscut ca este singura. Fosta concurenta a trecut prin momente grele alaturi de fostul iubit, iar pentru o perioada a decis sa nu-și mai deschida inima in fața niciunui barbat.

- Maria Ilioiu trece prin momente cumplite, dupa ce chipul i-a fost distrus in urma unui tratament facial. Ispita de la Insula Iubirii s-a demachiat in direct, la Antena Stars. Imagini șocante cu chipul vedetei.

- Toata lumea o cunoaște pe Nicoleta Dragne, dar stai sa o vezi cum arata nemachiata! Cea mai controversata ispita de la ”Insula Iubirii” a decis ca este momentul sa apara in fața fanilor mai naturala ca niciodata, luand pe toata lumea prin surprindere.

- Maria Ilioiu face apel la adresa autoritaților! Cu ce probleme se confrunta ispita de la Insula Iubirii, dupa ce i-a fost distrus tenul? Focoasa blondina s-a plans fanilor de pe rețelele de socializare!

- Alexandra Diaconescu a cazut ținta criticilor de pe rețelele de socializare. Fosta ispita de la Insula Iubirii a primit acuzații grave, fiind in ultima luna de sarcina. Cu toate acestea, nu s-a putut abține și le-a dat replica rautacioșilor.