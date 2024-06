Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Dr. Bock Industries AG, furnizor pentru brandurile Hugo Boss si Marc O’Polo, a anunțat ca instanța competenta din Sfantu Gheorghe a dispus lichidarea subsidiarei Ready Garment Technology Romania SRL din municipiu, pentru mari datorii catre ANAF, desemnand Prime Insolv (București)…

- In medie, Romania a recuperat anual doua puncte procentuale din decalajul fața de media europeana. In anul 2000, PIB-ul pe cap de locuitor al țarii (la paritatea puterii de cumparare) era doar de 25% din media UE, iar acum acest indicator a depașit 75%, a spus joi seara Csaba Balint, membru in Consiliul…

- Secretariatul General al Guvernului inițiaza consultari cu acționarul unic, Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., pentru a contura planul de selecție pentru membrii viitorului Consiliu de Administrație al Smart S.A. Secretariatul General al Guvernului, in calitate…

- Potrivit hotararii nr. 81 28.02.2024 luata de Consiliul de Administratie al Societatii Termocentrale Constanta SRL noul director general provizoriu al societatii este Daniel Popa Acesta are mandat de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire a acestuia cu inca 2 luni, incepand cu data de 07.03.2024 Popa…

- Societatea Naționala Nuclearelectrica SA a anunțat numirea lui Vasile Dascalu in funcția de Director Financiar interimar, incepand cu data de 9 aprilie 2024. Aceasta numire vine in urma demisiei lui Dan Niculaie Faranga, care a avut loc pe 28 martie. Tot in aceeași zi și Ana Birchall, Reprezentant Special…

- Traseismul politic cunoaște forme inedite la Braila, unde un primar a trecut de la un partid la altul cu nevasta cu tot. Și cum el nu mai putea sa candideze la Primarie, dupa ce a pierdut un proces cu ANI, soția i-a luat locul. O astfel de situație se intalnește in localitatea Insuraței din Braila,…

- Dan Niculaie Faranga a luat decizia de a renunța la mandatul sau de Director Financiar al Nuclearelectrica (SNN), potrivit unui raport trimis, aseara, Bursei de Valori București. “SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza acționarii și investitorii ca, in data de 29.03.2024, Consiliul de Administrație…