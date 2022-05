Le Figaro scrie ca fostul sef al securitatii, John Lee, a fost desemnat conducator al Hong Kong-ului. Unic candidat la postul de sef al executivului, acest favorit al Beijingului a supervizat reprimarea uriaselor manifestatii pro-democratie din 2019. Rolul lui crucial in reprimarea miscarii pro-democratie a facut din acest fost politist de strada un om sigur pentru Beijing. In schimb, UE susține ca desemnarea noului conducator in Hong Kong „incalca principiile democratice”. Dupa cum scrie La Libre Belgique, Uniunea Europeana a deplans modul in care a fost desemnat noul lider al executivului din…