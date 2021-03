Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Tenis a anuntat, joi, ca Monica Niculescu este noul capitan al echipei nationale de senioare a Romaniei, dupa ce antrenorul Florin Segarceanu a decis sa renunte la functia de capitan-nejucator pe care a ocupat-o incepand cu luna noiembrie 2017. “Conducerea FRT isi exprima…

- Federația Romana de Tenis a anunțat gazda intalnirii din Billie Jean King Cup by BNP Paribas, noul nume sub care se desfașoara Fed Cup, dintre Romania și Italia, din 16 și 17 aprilie 2021, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale. Astfel, pentru acest meci, echipa Romaniei revine in Sala Polivalenta…

- Meciul echipei feminine a Romaniei cu Italia, din play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup, noul nume sub care se desfasoara Fed Cup, se va disputa in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in perioada 16-17 aprilie, informeaza, miercuri, Federatia Romana de Tenis pe site-ul sau oficial. "Federatia…

