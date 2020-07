Stiri pe aceeasi tema

- „My Turn” al rapperului Lil Baby s-a mentinut in fruntea Billboard 200 si a devenit albumul care a petrecut cele mai multe saptamani anul acesta pe primul loc in clasamentul american, potrivit news.ro.Discul a debutat in fruntea listei pe 14 martie si a petrecut in total cinci saptamani pe aceasta…

- Vacanța unui cuplu din Bacau s-a sfarșit tragic, dupa ce au incercat sa dezinfecteze casa inchiriata, de teama noului #coronavirus. Barbatul a murit, iar femeia se afla in stare grava din cauza produselor de curațenie folosite. Cuplul a inchiriat o casa in comuna comuna Moldova Sulita, din judetul…

- Este vorba despre Andu Moisi, fost fotbalist la Politehnica Iasi, care a fost retinut de organele de politie, dupa ce a fost acuzat de sechestru si distrugere de bunuri de catre fosta lui iubita. Judecatorii i-au dat fotbalistului control judiciar Pe data de 10 iunie, politistii din cadrul…

- In perioada 30 noiembrie-8 decembrie 2019, Robert Negoița și iubita sa, basarabeanca Elena Cojocari, au fost intr-o deplasare in China. Conform actelor pe care Libertatea le publica azi, cazarea iubitei primarului la Hotelul Marriott din Guangzhou s-a facut din bani publici, fiind achitata de AS3 Administrare…

- Vrea sa fie o familie adevarata! Ben Affleck a fost surprins recent in timp ce pleca in vacanta cu iubita lui, Ana de Armas, si cei trei copii pe care ii are din casnicia cu Jennifer Garner. Toti pareau fericiti impreuna, noteaza click.ro. Relatia lui Ben Affleck (47 de ani) cu actrita de origine cubaneza…

- In ziua de 1 mai, polițiștii buzoieni au reținut un șofer de 50 de ani din municipiul Buzau pentru infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. In timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, politistii rutieri au fost sesizati de catre o persoana despre faptul ca un alt conducator…

- CHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. Epidemia mondiala de COVID-19 da peste cap și turismul. Foarte mulți moldoveni și-au facut rezervari pentru sejururi in strainatate, dar din cauza situației actuale nu le-au mai putut face. Aceștia au fost nevoiți sa amane vacanțele, iar alții sa le anuleze. Mulți ar fi…

- Intr-un interviu acordat podcast-ului Declassifed, tanarul de 35 de ani a spus ca situația din regat este mai buna decat susține presa. ”Cred ca ceea ce s-a intamplat in special in Marea Britanie a scos ce e mai bun din oameni, și dovedește ca situația e mai buna decat am fi dispuși sa credem din relatarile…